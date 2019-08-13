Агентство по гидрометеорологии Комитета охраны окружающей среды при правительстве Таджикистана предупреждает о наступающем снижении температуры в стране.
Так, в период до 16 августа в республике ожидается неустойчивая погода, отмечается на сайте Агенства.
В этот период ожидается усиление западного ветра (за исключением ГБАО ) до 15-20 м/с.
По Хатлонской области и центральным районам республики сохранится пыльная мгла, предупреждают синоптики.
В этот период также ожидается понижение дневной температуры на 5-8 градусов.
Завтра в Душанбе малооблачно, сохранится мгла. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 17-19 тепла, днем 34-36 тепла. Осадков не предвидится.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Житель Согда задержан за шантаж откровенными фото
Арест Атамбаева как начало нового политического цикла
Путеводитель по Душанбе: что можно показать гостям таджикской столицы?
«Красиво, как в сказке». Предприниматель из Душанбе восхитился природой Памира
Узбекистан, Китай и Таджикистан открывают новый транспортный коридор
Комбриг, которому никто не пишет
Они это сделали: душанбинские экологи пожарили яичницу на солнце
В Японию на учебу из Душанбе отправили стипендиатов программы магистратуры и докторантуры
В России завели дело на гражданина Таджикистана, который пытался провести БАДы для похудения
"Ливерпуль" и 1xBet заключили договор о партнерстве
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста