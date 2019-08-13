Депутат парламента и лидер Демократической партии Таджикистана Саиджафар Усмонзода часто идет против течения. Он известен своими смелыми заявлениями и жесткой критикой правительства и влиятельных ведомств. «Неужели он не боится?», - спрашивают наши читатели. Мы пошли и спросили.

В эксклюзивном интервью «АП» С. Усмонзода рассказал, каким должен быть президент, в чём ошибка избирателей и депутатов, почему он не боится выступать с критикой чиновников и что ценное держит у себя дома.

- Вы у руля Демократической партии уже более 7 лет. Что представляет собой ваша партия сегодня?

- Демократическая партия Таджикистана первая после компартии политическая партия, основанная в республике 10 августа 1990 года. После резкого взлёта партия несколько раз подверглась внутрипартийным кризисам и фракционным интригам, в результате чего потеряла свои позиции на политической арене. После объединительного съезда всех фракций в 2012 году демпартия заново прошла регистрацию, внесла поправки в устав, и приняла новую программу.

К тому времени мы имели ячейки только в 41 городе и районе и 1440 членов партии. В настоящее время, мы имеем свои ячейки в 54 городах и районах и более 37 тысячи членов. Сейчас более 9 тысяч добровольцев хотят вступить в нашу партию, их обращения изучаются. Но если исходить из наблюдений, телефонных звонков и прямых обращений жителей, можно сказать, что у нашей партии более миллиона сторонников. Пользуясь случаем, поздравляю всех членов и сторонников нашей партии с 29-летием её основания. Желаю, чтобы ДПТ была всегда передовой и успешной в борьбе за осуществление мечты таджикского народа.

- В следующем году в стране планируются сразу две избирательные кампании – по выборам президента и парламента. Как Ваша партия готовится к этому и какие цели перед собой ставит?

- Цель каждой политической партии - занять больше мест в парламенте и прийти к власти. Я думаю, в текущем пятилетии Демократическая партия Таджикистана была одной из активных партий общества. Теперь мы намерены иметь не одно место в парламенте, а не менее десяти. Конечно, мы хотим иметь 50% мест в парламенте, но пока у нас нет такой возможности. Конкуренция очень сильная, у правящей партии больше возможностей и мощи. Мы не можем равняться с ними, ведь большинство представителей интеллигенции, учёные вступили в эту партию, министры и другие влиятельные люди являются ее членами. Но мы постараемся занять не менее десяти мест в парламенте в предстоящих выборах.

- Будет ли Ваша партия участвовать в президентских выборах? Каким Вы видите президента Таджикистана?

- Наша партия непременно примет участие в выборах президента страны. Кандидата утверждает съезд партии. Это для нас шанс ещё раз презентовать нашу партию, заявить о себе. Время покажет, кто станет победителем, народ выберет. В настоящее время, когда у нас проблемы на границах, наши товары не проходят через Туркменистан, есть множество других нерешённых проблем. И тут нам нужен такой человек, который уверенно мог бы управлять страной. Он должен быть таким, как Эмомали Рахмон: иметь большое влияние в стране и в мире, обладать качествами лидера, иметь политическую и жизненную практику. Это не просто - стать главой государства, и все должны понять это.

Грузия, 2019 год. Рабочая поездка. фото предоставлено С. Усмонзода

«Если человек не знает своего депутата, это его безответственность»

- В социальных сетях часто обсуждается деятельность таджикских депутатов. Жители жалуются, что не знают своих избранников, что они неактивны и после выборов их не видно. Что Вы думаете по этому поводу?

- По плану работы Маджлиси намояндагон депутаты два раза в год разъезжаются по городам и районам страны, встречаются с жителями, активистами и руководством джамоатов и местной власти. Как быть если житель не знает своего депутата? Если тебе нужен депутат, иди в хукумат любого города, района и джамоата или в Маджлиси намояндагон, и узнай, кто твой депутат. Пусть те, кто не знает своего депутата, кроме узбекских и российских ТВ-каналов, иногда смотрят и наши каналы, где события в парламенте освещается постоянно. На сайте Маджлиси оли есть список всех депутатов с контактами. Если человек не знает своего депутата, это его безответственность. Я как глава ДПТ принимаю жителей со всех уголков страны, и всегда призываю жителей активно обращаться к своим депутатам, если те бездействуют, люди могут обращаться в руководство Маджлиси намояндагон.

- Парламент нередко принимает законы об освобождении некоторых крупных предприятий от налогов. Как Вы к этому относитесь?

- Мы постоянно выступаем против. Но, как известно, решения принимаются большинством. А большинство - это представители правящей партии, и они обычно всегда поддерживают то, что предлагает правительство, никогда не выступает против. Поэтому в парламенте должен быть баланс.

Вместе с тем, освобождение некоторых предприятий от налогов оправдано. Например, цементные заводы освободили от некоторых налогов и это было правильно. Эта отрасль у нас развивается, мы сегодня импортируем цемент в Узбекистан и Афганистан. Но некоторые компании, предприятия, названия которых я воздержусь называть, не заслуживают освобождения от налогов.

И разве в Таджикистане кроме депутатов больше никого нет? Только депутаты должны на это смотреть? Прежде чем попасть в парламент, эти документы изучаются в министерствах и ведомствах, и даётся заключение с их стороны. Потом они обсуждаются в правительстве. Почему все эти структуры правительства не видели этого? Все они «хорошие парни», а депутаты плохие? Когда нас ставят перед фактом, мы не всегда можем противостоять.

У нас своя демократия, и она более подходящая для ЦА

- Давайте поговорим об актуальных для страны темах. Как Вы думаете, можно ли вывести таджикский Ворух из статуса анклава в Киргизии? Почему делимитация и демаркация госграницы с этой страной затянулась на такой долгий срок?

- Во-первых, делимитацию в горных регионах проводить трудно, она требует больших финансов. Во-вторых, основная часть Баткена по картам 1954 года являлась таджикской территорией. Когда у нас шла гражданская война, никто составлением карты республики не занимался, а Кыргызстан включил часть земель в свою территорию. Мы соседи, мы братья, мы действуем на основе добрососедства, но наши соседи не всегда руководствуются этими принципами. Если проанализировать ситуацию, на территории от джамоата Чоркух до Воруха живут более 60 тыс. таджиков, предки которых жили здесь веками. А кыргызов в приграничных сёлах чуть более 5 тыс. человек, и многие из них пришли сюда после установления Советской власти...

Хельсинки, 2016 год. Заседание парламентской комиссии ОБСЕ в Хельсинки. фото предоставлено С. Усмонзода

Несмотря на все это, Таджикистан всегда открыт для диалога, старается решать проблемы дипломатическим путем. К сожалению, непонятная демократия и нерешимость руководства Кыргызстана мешает решить этот вопрос быстро и конструктивно.

- Вы упомянули кыргызскую демократию. Нужна ли Таджикистану такая демократия, как в Кыргызстане?

- Основная проблема Кыргызстана - это их демократия. Каждый приход к власти сопровождается кровопролитием. Мне в Кыргызстане рассказывали, как платили людям от 30 до 50 долларов и выводили их на митинг. Разве это демократия? Наоборот, они должны использовать нашу модель демократии.

Мы не можем копировать все ценности западной демократии. Мы имеем свою историю, религию, цивилизацию, культуру, обычаи и традиции. Поэтому наше правительство объединяет эти ценности с демократией. То есть, мы создали свою модель демократии, и она более подходящая для стран Центральной Азии.

«Бег Зухуров – благородный человек, но он не должен совершать такие ошибки»

- Когда вышло распоряжение Антимонопольной службы о подорожании интернета, Вы сказали, что «повышение цен на интернет настроит народ против правительства». Сейчас очень схожая ситуация с перерегистрацией сим-карт на ID-паспорта. Что вы думаете по этому поводу?

- Я думаю, что в этом не было никакой необходимости. Я не знаю, почему обязали регистрировать сим-карты через ID-паспорта. Возможно, это делали для пополнения бюджета. Главным виновником в этом вопросе является Служба связи.

Я удивляюсь бессилию других органов и ведомств в этом вопросе. Теперь каждая семья в среднем тратит от 200 до тысячи сомони на оплату ID паспорта и на разные бумаги к нему. На эти деньги люди могли бы подготовить детей к школе, купить им одежду, обувь. Между тем, на Украине, в Кыргызстане и в других странах сим-карты раздают бесплатно. Если проблема в Афганистане, где используют наши сим-карты, надо было придумать другие меры.

- Вы считаете, что сам переход на ID-паспорта тоже необоснованным?

- Да, не было необходимости переходить на ID-паспорта поголовно. Паспорт, который мы имели, был достаточным для идентификации гражданина Таджикистана внутри страны. В том паспорте тоже были все данные. У ID-паспорта множество недостатков, это не до конца обдуманное решение. И этот паспорт не стоит установленной суммы. Он должен стоит 5 сомони. И ещё, почему они печатаются только в подвалах Министерства иностранных дел и в джипах развозятся по городам и районам? Во всех банках Таджикистана выпускают банковские карты, у них аппараты по $10-15 тыс.

Почему нельзя установить такие аппараты в каждом паспортном столе, чтобы они быстро обслуживали граждан страны? Почему данные старого паспорта просто не переносят в новый паспорт, а требуют справки? Почему заставляют людей получать ID-паспорта, когда нет решения суда о прекращении действия паспортов образца 1996 года?

- Это постановление обсуждали в парламенте, почему депутаты не выступили против?

- Парламент обсуждал данное постановление, но нам не сообщили множество аспектов, не было дискуссий. То есть, исказили информацию при вынесении на обсуждение в парламент. Нам сказали, что все со временем должны переходить на новые паспорта. Не сказали, что более новые ID-паспорта должны получить 4 млн. человек и перерегистрировать свои сим-карты за шесть месяцев. Это же нереально! Опять придётся продлевать сроки? Что станет с имиджем правительства?

фото предоставлено С. Усмонзода

- Перерегистрация сим-карт на ID-паспорта была утверждена постановлением правительства, который подписал президент. Хотите сказать, что он не был в курсе всех деталей процесса перерегистрации?

- Да. Возможно, ему преподнесли это по-другому. Не анализировали, не обсуждали, не сообщили всех подробностей, в том числе возможных последствий, трудностей со сроками, возможное недовольство народа.

​​​​​​​Президент поверил министрам, ведомствам и принял постановление по перерегистрации сим-карт на ID-паспорта. Я подозреваю, что президенту при подписании документов преподносят не всю правду. Таким путём они утверждают необдуманное и невзвешенное решение, в результате чего наносят урон имиджу президента. Если всё решает лично президент, зачем нам все эти министерства и ведомства? Давайте всё оставим президенту.

Но президент в этом случае, поверил министрам, заключениям ведомств и подписал это постановление. Президент всегда требует принимать такие законы, которые не ограничивают и не усложняют жизнь жителей страны. Мы не должны забывать, что у нас есть Лидер нации, мы определились. Мы должны беречь имидж и лицо президента как зеницу ока. Он - лицо нашей нации во всём мире. Поэтому каждый сам должен отвечать за свои поступки. Президент же отменил решение Службы связи о продаже сим-карт по 250 сомони и распоряжение Антимонопольной службы по подорожанию интернета, как только узнал о проблеме...

- Личность Бега Зухурова очень часто обсуждается в социальных сетях. Вы с ним знакомы? Какой он человек, на Ваш взгляд?

- Он обычный человек, он не грубый. Не надо осуждать его по тому эпизоду в интервью Радио «Озоди». Возможно, он не знал, что его записывают, во-вторых, все в свободной беседе говорят на родном диалекте. Но любой чиновник должен быть всегда готов к диалогу с представителями любых слоев населения. По натуре он очень добрый человек.

Я сам свидетель того, как он продал квартиру стоимостью 28 тыс. долларов за 17 тыс. бедному человеку. Ещё $1,5 тыс. дал ему для покупки мебели. Он благородный и великодушный человек. Но будь он даже «Хотами Той» (прим. ред.), он не должен своими ошибочными решениями настраивать народ против политики правительства.

Пекин, 2017 год. Рабочая поездка. фото предоставлено С. Усмонзода

«Возможно, кто-то хочет очернить руководство ГУИУН»

- Как вы думаете, что послужило причиной бунтов в двух исправительных учреждениях страны? Что вы думаете о смерти заключённых при этапировании из Худжанда в Душанбе?

- Много слухов ходит по этому поводу. Причину смерти заключённых определит экспертиза и расследование Генпрокуратуры. Версий же много. Возможно, были недопонимания между группами заключённых и таким образом они выяснили отношения. Или кто-то хотел очернить руководство ГУИУН, минюста и правительства Таджикистана. Не исключено, что это была случайность или неосторожность.

На счёт бунтов могу сказать, что до смены руководство ГУИУН заключённые не имели нормальных условий жизни. По сути, это были зинданы, а не исправительные учреждения. Новый руководитель, Мансурджон Умаров, работает для того, чтобы колонии действительно стали исправительными учреждениями, надо его поддерживать и помогать.

Я знаю, что при поддержке друзей и предпринимателей, он улучшил питание заключённых, улучшает качество жизни заключённых. Сейчас мы не знаем, что делать с теми заключёнными, которые из-за неправильного отношения к ним стали экстремистами. Они обиженные, злые, разочарованные, с нарушениями элементарной человеческой психики. Если человек нарушил закон, мы лишаем его свободы, но не имеем права издеваться над ним, унижать его человеческие достоинства, пытать.

- Как к Вашим резким высказываниям в адрес ведомств и отдельных лиц относятся в парламенте, в министерствах, в правительстве?

- Иногда мои друзья предупреждают, что «ты очень жёстко критикуешь, могут быть проблемы, президент может обидеться». Но я всегда думаю в первую очередь о важности решения проблемы. Поэтому я критикую то, что неправильно и против народа, политики правительства. Президент всегда учитывает актуальные, правильные высказывания и критику. Например, я жёстко высказался по поводу стоимости сим-карт по 250 сомони, подорожание интернета, президент ведь отменил это решение.

Государство строит не только правительство - каждый житель и гражданин этой страны должен внести свой вклад. Поэтому о недостатках должны говорить все - президент, депутат, министр, журналист или обычный житель.

Вне политики

- Расскажите немного себе. Чем вы занимаетесь вне политики, в свободное время?

- В свободное время я в основном смотрю новости, начиная от наших телеканалов до мировых. Очень люблю спорт. В юности увлекался плаванием, борьбой и лёгкой атлетикой. Сейчас нет прежних сил, но утреннюю и вечернюю зарядку не пропускаю. Смотрю футбол, бокс, борьбу. Также смотрю классические фильмы.

- Что самое дорогое в вашей жизни и в доме?

- Для меня в жизни самое главное и дорогое - это честь, национальная культура и правильное воспитание детей. Дети должны любить свою страну, любить свой народ, свой язык. Дома самое ценное - это Священный Коран и семейные альбомы. Читая Коран, я очищаю сердце от всего плохого, листая страницы альбомов, где запечатлены фотографии детей в разные годы, получаю удовольствие от того, что сумели вырастить их хорошими людьми.

В нашем доме дорожат дружбой, уважением окружающих и национальными ценностями.

2018 год. Рабочая поездка. фото предоставлено С. Усмонзода

- Расскажите о своих детях. Кто-то из них хочет идти в политику по Вашим стопам?

- У меня семеро детей: Фарангис, Фаромуз, Каюмарс, Комрон, Шомирсай, Каён и Арш. Когда-то я имел возможность отправить детей на учёбу в Англию или в другие страны, но не сделал этого. Я даже старался, чтобы мои дети не учились в дорогих школах. Они учились в обычных общеобразовательных школах. Я считаю, что ребёнок должен расти в той атмосфере, в которой живут и учатся большинство его ровесников.

Если честно, от кадров, которые учатся за рубежом, я не жду патриотизма. Думаю, будет правильным усовершенствовать свои знания за рубежом после окончания таджикского вуза.

Мой старший сын окончил РТСУ с красным дипломом и работает там преподавателем. Двое других сыновей занимаются предпринимательством, один учиться на втором курсе в Таджикском государственном университете коммерции, ещё двое - школьники. Мои требования к детям - они должны быть патриотами, хорошо знать таджикский язык, ценить его, а также уважать, культуру, национальные ценности, свою родину, старших и родителей.

Но мои дети свободны в выборе профессии и партии. Например, мой старший сын - член НДПТ. Он говорит, что у этой партии больше потенциала, и я никак не мешаю ему в этом. Я в нём вижу большой потенциал, в том числе на политической арене, но он решил посвятить себя педагогической деятельности. И это его выбор, который я уважаю.

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