Около 100 известных Instagram-блогеров посетят Узбекистан в конце августа. Они приедут на I международный конгресс инфлюенсеров World Influencers Congress, который пройдет в Ташкенте 22-27 августа.

Среди них, как сообщает Podrobno.uz, основательница страницы Wonderful places Сьюзанна Брукс, которая рассказывает о своих путешествиях в разные страны посредством Instagram. Сьюзанна поделилась 6729 постами на своей странице. Среди них можно увидеть достопримечательности Греции, Франции, Италии, Сингапура, Германии, Чехии, США, Австрии и Японии.

Издание отмечает, что на конгресс приглашена и основательницы блога Senstylable (9,6 млн фолловеров) Рейта Хакаж, на счету которой почти 2 млн постов. Страница предназначена для любителей моды и шопинга.

Кроме того, подтвердили свои визиты в Узбекистан и другие известные личности, такие как Раван Бин Хусайн (3,6 млн фолловеров), основатель бренда Matte Liquid Lipstick и сети магазинов House of Rawan, бьюти-блогер Садаф (2 млн фолловеров), житель Сан-Франциско, замечательный турист-фотограф Алтуг Галип (1,3 млн фолловеров).

Основная цель конгресса инфлюенсеров заключается в создании платформы для обмена идеями и передовыми методами для развития туризма и расширения глобальной сети блогеров.