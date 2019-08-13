Более 40 документов о сотрудничестве было подписано по итогам Международного туристического форума «Таджикистан-2019».

Туристические ведомства Таджикистана подписали с зарубежными туристическими компаниями ряд меморандумов о взаимопонимании. Среди них - меморандум с Академией туризма Анталии (Турция), Международной ассоциацией торгового туризма (ATTA), компанией « National Geographic » (Великобритания), Международной Академией коммерческого туризма Финансового университета при правительстве Российской Федерации и другими, сообщили "АП" в Комитете по развитию туризма РТ.

«Подписанные документы охватывают различные стороны туристического сектора и расширяют круг международного сотрудничества, - считают в Комитете по развитию труизма Таджикистан. - Подобные форумы представляют инвестиционные возможности, расширяют круг сотрудничества с зарубежными странами и соответствующими международными организациями».

Форум и Международная туристическая выставка «Таджикистан-2019» прошли в Душанбе с 8 по 10 августа. В них приняли участие представители отраслевых филиалов стран-партнеров, международных организаций, в том числе Всемирной туристической организации, туристических компаний, гостиниц, пансионатов, курортов, ассоциаций, а также международные эксперты из 25 государств мира.

По итогам обсуждения вопросов на форуме были представлены некоторые рекомендации по дальнейшему развитию экономического и инвестиционного сотрудничества в сфере туризма и народных ремесел.

Например, участники форума рекомендовали Таджикистану расширить сотрудничество со Всемирной туристической организацией, Всемирной ассоциацией туристических городов, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, ШОС и СНГ, Всемирным банком, Азиатским банком развития, Европейским Союзом, Программой международного развития США, Агентством Японии по международному сотрудничеству, Агентством Турции по международному сотрудничеству и другими организациями, чтобы они инвестировали в развитие интеллектуального потенциала, в инфраструктуры, приведение туристской продукции в соответствие с международными стандартами.

Также таджикистанцам посоветовали широко рекламировать целебные воды, травы и лечебные возможности страны с целью привлечения иностранных туристов, возродить ремесленнический сектор, наладить выпуск привлекательных туристических сувениров, больше рассказывать о налоговых и таможенных льготах в области туризма и ремесленничества. Участники обратили внимание на разработку единого реестра субъектов ремесленной деятельности Таджикистана.

Как рассказали в Комитете по развитию туризма, форум и выставка «Таджикистан-2019» вызвали широкий интерес у гостей. Они посетили туристические, исторические, архитектурные и аграрные достопримечательности Таджикистана, ознакомились с возможностями сотрудничества.

Большое впечатление у гостей произвели Душанбе, город Нурек и Нурекская ГЭС, природа Варзоба, санаторий «Ходжа Оби Гарм», Куликалонские озера, лагерь «Артуч», семь озёр в Пенджикенте.

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