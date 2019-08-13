Трагическое происшествие произошло 11 августа на юге Таджикистана: 19-летний водитель «Мерседеса» не справился с управлением авто, машина упала в овраг.

Житель города Бохтар (бывший Курган-Тюбе) Равшан Хусейнов, находясь за рулем "Мерседеса", следовал из административного центра Хатлонской области в район Дусти, но по пути он не справился с управлением машины: она опрокинулась в 60-метровый овраг, сообщает МВД РТ.

В результате ДТП погиб сам водитель, его 68-летняя бабушка и 18-летняя сестра. Мать водителя и его другая сестренка госпитализированы.

По данному факту ведется расследование.

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