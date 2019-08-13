В двух матчах на молодежном чемпионате Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации (CAFA), который проходит в Душанбе, сборная Таджикистана одержала крупную победу над командой Туркменистана со счетом 5:1 и Афганистана - 3:1.
В других матчах чемпионата зафиксированы следующие результаты Афганистан – Туркменистан – 2:2, Узбекистан – Иран – 0:2, Афганистан – Узбекистан – 2:2, Иран-Туркменистан 4:0.
Матчи следующего тура будут сыграны сегодня, 13 августа: в 17:00 часов на поле Центрального стадиона Душанбе выйдут футболисты Ирана и Афганистана, а в 20:00 начнется встреча между молодежными сборными Таджикистана и Узбекистана.
Отметим, что чемпионат Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации (CAFA) проходит по круговой системе в один круг. Команда-победитель будет определена по наибольшему количеству набранных очков.
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