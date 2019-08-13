Руководители всех районов ГБАО, города Хорога и самой области 12 августа вызваны на военные сборы, которые проходят на полигоне «Джелонди» Шугнанского района.

Пресс-секретарь Минобороны Таджикистана Ориф Нозимиён сообщил "АП", что в период проведения военных сборов, которые завершатся завтра, 14 августа, руководство ГБАО будет обучено вопросам организации территориальной обороны, мобилизации резервистов национальной армии.

"В рамках сборов руководство ГБАО будет сдавать зачеты по стрельбе из автоматов и пистолетов", - отметил он.

Ранее аналогичные сборы были проведены с участием руководства Согдийской, Хатлонской областей и районов республиканского подчинения.