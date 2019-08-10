Сегодня, 10 августа, в 11:43 по душанбинскому времени на территории Таджикистана ощущались подземные толчки.
В Геофизической службе Академии наук Таджикистана "АП" сообщили, что эпицентр землетрясения располагался 265 км юго-восточнее от города Душанбе, на территории Афганистана.
Интенсивность подземных толчков в эпицентре составила 3-4 балла, в Душанбе ощущались толчки силой 2-3 балла.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
Это третье ощутимое землетрясение за последние несколько дней.
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