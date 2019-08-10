Сегодня, 10 августа, в 11:43 по душанбинскому времени на территории Таджикистана ощущались подземные толчки.

В Геофизической службе Академии наук Таджикистана "АП" сообщили, что эпицентр землетрясения располагался 265 км юго-восточнее от города Душанбе, на территории Афганистана.

Интенсивность подземных толчков в эпицентре составила 3-4 балла, в Душанбе ощущались толчки силой 2-3 балла.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

Это третье ощутимое землетрясение за последние несколько дней.