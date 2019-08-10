Сегодня, в День физкультурника, мы решили рассказать вам, как правильно тренироваться, чтобы не загнать себя в угол и не нанести себе вреда.
Лето - самое нелегкое время для спортивных тренировок, так как зачастую высокая температура не способствуют продуктивности занятий: дышать становится затруднительно, учащается пульс и потоотделение, чувство усталости появляется быстрее, а тренировки становятся менее эффективными.
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