Сегодня, в День физкультурника, мы решили рассказать вам, как правильно тренироваться, чтобы не загнать себя в угол и не нанести себе вреда.

Лето - самое нелегкое время для спортивных тренировок, так как зачастую высокая температура не способствуют продуктивности занятий: дышать становится затруднительно, учащается пульс и потоотделение, чувство усталости появляется быстрее, а тренировки становятся менее эффективными.