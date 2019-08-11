Медиа-группа «Азия-Плюс» поздравляет всех прововерных с Иди Курбон!
Желаем, чтобы в вашей жизни было самое сильное - семья, самое светлое - помыслы, и самое настоящее - любовь.
В этот особый праздник хочется пожелать всем мира, добрых и светлых надежд, благополучия в жизни! Пусть близкие люди будут счастливы и здоровы, а в семье всегда царит любовь!
Пусть все самые лучшие помыслы и добрые намерения сопровождали ваш путь весь год!
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