Не знаете, как попасть на приём к руководителям столицы или к самому мэру? Мы расскажем, как это сделать и снабдим вас контактами и адресами всех столичных структур.

Согласно закону «Об обращениях физических и юридических лиц», во всех министерствах, ведомствах и местных органах власти в Таджикистане организован текущий личный прием граждан. Руководство мэрии принимает граждан в субботу.

«В дни приёма граждан принимает сам мэр столицы Рустам Эмомали с участием заместителей и руководители структур. Если из-за рабочей поездки или участия на заседании в правительстве, мэр не может присутствовать в дни приёма, заместители обязательно принимают жителей столицы и выслушивают их обращения и жалобы», - сообщили «АП» в мэрии.

Письменное обращение мэру столицы можно отправить по почте по адресу Республика Таджикистан, город Душанбе, проспект Рудаки, 80. Электронное обращение - на почту [email protected].

«Жители города могут отправить свои обращения и жалобы и по мессенджерам Viber или WhatsApp на номер 985-95-22-22. Также жители могут снимать различные недостатки в городском благоустройстве и отправлять фото и видео на электронную почту или по этим мессенджерам. В сообщении надо указать на правонарушение и приложить к видео или фото краткое описание случившегося. Анонимность авторов фото и видео гарантируется», - сообщили в мэрии.

Ниже адреса и контакты всех столичных управлений и подструктур с именами их руководителей.