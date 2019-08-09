Утром 9 августа президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отбыл в Национальную туристическую зону «Аваза», расположенную на побережье Каспия, где сформировался современный морской курорт международного уровня. В столичном Международном аэропорту главу государства провожали официальные лица. Об этом сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.
Через некоторое время президентский самолёт приземлился в Международном аэропорту города Туркменбаши Балканского велаята. Из воздушной гавани Бердымухамедов направился в Национальную туристическую зону «Аваза».
Президент проследовал далее на велосипеде, отмечает издание, прилагая фотографию Бердымухаммедова на велосипеде.
По маршруту следования глава государства распорядился постоянно держать в центре внимания вопросы, касающиеся регулярного проведения работ по поддержанию экологического благополучия «Авазы», расширению создаваемых на её территории зелёных зон, благоустройству парков, отмечает агентство.
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Моё имя1 час назад
Мда, у них там даже нет спецов кто качественно фотошопить умеет.