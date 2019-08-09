В Нью-Йорке состоялась церемония подписания Совместного заявления об установлении дипломатических отношений между Таджикистаном и Кенией, сообщает департамент информации МИД РТ.
Совместное заявление подписали постоянные представители Таджикистана и Кении при ООН Махмадамин Махмадаминов и Лазарус Омбаи Амайо.
Кения – страна на восточном побережье Африки, омываемом Индийским океаном. На ее территории находятся саванны, озера, огромная Великая рифтовая долина и горные хребты. В Кении обитают разнообразные дикие животные, в том числе львы, слоны и носороги.
В столице страны Найроби туристам предлагают отправиться на сафари в заповедник Масаи-Мара, в котором ежегодно мигрирует более миллиона антилоп гну, и национальный парк Амбосели, из которого открывается великолепный вид на вулкан Килиманджаро высотой 5895 метров, расположенный в Танзании.
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