В Узбекистана начала свою деятельность Ассоциация гастрономического туризма, сообщила пресс-служба посольства РУ в Кыргызстане.



Целью Ассоциации является организация различных мероприятий в сфере гастрономического туризма, в том числе выставок, фестивалей, форумов, семинаров, научных конференций, круглых столов, конкурсов и других мероприятий, посвящённых гастрономической истории узбекской кулинарии, а также реализация различных проектов, способствующих развитию туризма.

В целях продления туристического сезона в стране, ассоциация будет регулярно проводить международный фестиваль национальной кухни «Лаззат Узбекистан» в ноябре каждого года, привлекать международные туристические агентства и организовывать региональные гастрономические туры по всему Узбекистану.

Кроме этого, члены ассоциации будут награждаться в таких номинациях, как «Лучший ресторан года», «Официантка года», «Лучший менеджер ресторана», «Шеф-повар года».

«Узбекская кухня – одна из главных достопримечательностей нашей страны для иностранных туристов. Деятельность Гастрономической ассоциации также предусматривает создание и популяризацию гастрономических брендов Узбекистана», – сказала председатель ассоциации Гулноза Одилова.



По ее словам, в Узбекистане будет создан музей узбекской национальной гастрономии, который обеспечит всестороннюю презентацию узбекской национальной кухни и ее истории для иностранных туристов. В музее также будут проводиться международные научные конференции и презентации для туристических агентств страны.

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