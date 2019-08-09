Первая группа граждан Таджикистана, совершивших паломничество к святыням ислама, 18 августа вернется на родину. Об этом «АП» сообщили в пресс-центре Комитета религии и упорядочению традиций и обрядов.

До конца августа все таджикистанцы, совершившие паломничество, вернутся домой.

"На сегодняшний день все будущие таджикские ходжи, находящиеся в Саудовской Аравии, живы и здоровы", - отметили в Комитете.

Представители Комитета перед возвращением паломников в республику проведут в Мекке и Медине с ними беседы и разъяснят нормы закона Таджикистана «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов», согласно которым мероприятия по случаю проводов и встречи паломников проводятся только в семейном кругу.

«Закон запрещает организацию мероприятий «ходжиталбон» и «ходжиоши» (угощения по случаю паломничества). Раздача паломниками священной воды «Зам-зам» и сушеных фиников не возбраняется. Жители могут поздравить ходжи с благополучно совершенным хаджом», - сообщил источник.

В текущем году, как и в предыдущие годы, хадж совершат порядка 6 тыс. паломников из Таджикистана. Стоимость поездки в святые места составляет в этом году 35 тыс. 138 сомони.

Напомним, в 2016 году в Таджикистане было принято решение не включать в квоту лиц младше 40 лет. Таким образом, Комитет по делам религии пытался разрешить вопрос с огромной очередью желающих посетить святыни ислама.

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