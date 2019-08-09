Посол Таджикистана Низомиддин Зохиди в Тегеране встретился с министром энергетики Ирана, сопредседателем межправительственной комиссии по торгово-экономическому, техническому и культурному сотрудничеству между Ираном и Таджикистаном Риза Ардаканияном.

На встрече стороны обсудили нынешнее состояние и перспективы развития сотрудничества между Таджикистаном и Ираном в области энергетики и воды. Также была подчеркнута необходимость сотрудничества двух стран в завершении работ в туннеле “Истиклол”, сообщает департамент информации МИД Таджикистана.

Состоялся обмен мнениями по подготовке к проведению предстоящего 13-ого заседания Межправкомиссии по торгово-экономическому, техническому и культурному сотрудничеству между Таджикистаном и Ираном, которое призвано сыграть важную роль в укреплении взаимовыгодного двустороннего сотрудничества.

Напомним, Иран и Таджикистан подписали соглашение о строительстве тоннеля «Истиклол» в 2003 году. Размер финансирования составил $39 млн.

Из этих средств $10 млн. - грантовое финансирование правительства Ирана, $7,8 млн. - доля таджикского правительства и $21,2 млн. – кредит иранской стороны.

Тоннель официально был сдан в эксплуатацию в 2006 году при участии президента Таджикистана Эмомали Рахмона и тогдашнего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада. Однако в связи с ошибками в проектировании внутрь тоннеля просачивалась вода.

В апреле 2014 года иранская компания «Собир» возобновила работы по достройке тоннеля. Ранее правительства Ирана и Таджикистана договорились осуществить дополнительное финансирование в размере $6 млн. для достройки данного объекта. Стороны обязались предоставить для выполнения оставшихся работ по $3 млн.

Тоннель «Истиклол» пролегает под высокогорным перевалом Анзоб, расположенном в 90 км севернее Душанбе на трассе Душанбе-Худжанд (север Таджикистана). Протяженность тоннеля «Истиклол» - 5,2 км.

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