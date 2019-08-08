Компания Huawei представила свой доклад Global Industry Vision (GIV), в котором прогнозирует пути развития технологий и отраслей к 2025 г.

Опираясь на собственные количественные данные и используя реальные примеры того, как интеллектуальные технологии проникают в каждую отрасль, компания Huawei в докладе этого года выделила 10 глобальных тенденций, которые в настоящее время определяют нашу жизнь и работу. В докладе GIV приведены показатели использования технологических решений, развитие которых будет актуальным вплоть до 2025 года. Среди них покрытие сетями 5G, использование искусственного интеллекта, внедрение домашних роботов и интеллектуальных помощников.

10 тенденций и ключевые аспекты прогноза к 2025 году:

1. Бытовое использование роботов: достижения в области материаловедения, искусственного интеллекта и сетевых технологий способствуют распространению робототехники для различных домашних и личных нужд. В докладе GIV прогнозируется глобальное увеличение показателя использования домашних роботов до 14 %.

2. Видение без границ: конвергенция технологий 5G, виртуальной и дополненной реальностей (VR/AR), машинного обучения и других новейших разработок позволит нам видеть сквозь любые преграды вне времени и расстояний, открывая новые перспективы для людей, бизнеса и культуры. В докладе GIV прогнозируется увеличение количества компаний, использующих AR/VR, до 10 %.

3. Интеллектуальный поиск: поскольку приборы и устройства, управляемые данными и оснащенные датчиками, начнут предвидеть наши потребности, поиск информации значительно упростится. Персональные социальные контакты можно будет устанавливать без особых усилий, а отрасль получит выгоду от обслуживания технологий интеллектуального поиска. В докладе GIV прогнозируется, что 90 % владельцев «умных» устройств будут использовать интеллектуальных личных помощников.

4. Интеллектуальные транспортные системы: такие решения будут соединять людей, транспортные средства и инфраструктуру, снижая загруженность на дорогах, ускоряя реакцию на чрезвычайные ситуации и выполняя другие функции, которые сделают течение жизни более равномерным. В докладе GIV прогнозируется, что 15 % автомобилей будут оснащены технологией подключения к дорожной инфраструктуре при помощи сотовой связи (Cellular Vehicle-to-Everything).

5. Промышленное использование роботов: интеллектуальные средства автоматизации, которые уже трансформировали многие отрасли промышленности, будут решать более опасные, повторяющиеся и высокоточные задачи на благо человека, повышая безопасность и производительность. В докладе GIV прогнозируется, что в каждой отрасли на 10 000 сотрудников будет приходиться 103 робота.

6. Повышение творческого потенциала: технологии искусственного интеллекта и облачные вычисления удешевят и упростят доступ к научным исследованиям, инновациям и произведениям искусства, открывая золотую жилу творческого потенциала, доступную для всех. В докладе GIV прогнозируется, что 97 % крупных компаний внедрят искусственный интеллект.

7. Эффективное общение: аналитика больших данных и искусственный интеллект обеспечат беспрепятственное общение между компаниями и заказчиками, а также устранят языковые барьеры. Точность, понимание и доверие лягут в основу будущих коммуникаций. В докладе GIV прогнозируется, что предприятия будут полностью использовать для анализа 86 % данных, которые они создают.

8. Симбиотическая экономика: по всей планете компании внедряют цифровые технологии и интеллектуальные приложения на платформах унифицированного доступа, что означает более тесное сотрудничество, совместное использование ресурсов, укрепление глобальных экосистем и повышение производительности. В докладе GIV прогнозируется, что облачные технологии будет повсеместно использовать каждая компания, а 85 % бизнес-приложений будут основываться на данные технологии.

9. Быстрое развертывание сетей 5G: технология 5G — уже реальность. Эти беспроводные сети разворачиваются намного быстрее, чем любое предыдущее поколение, заключая в себе огромный потенциал для людей, предприятий и общества в целом. В докладе GIV прогнозируется, что 58 % мирового населения получит доступ к сетям связи 5G.

10. Управление цифровыми технологиями на глобальном уровне: достижения в области цифровых технологий должны уравновешиваться общими стандартами данных и принципами их использования. В докладе GIV прогнозируется, что годовой объем глобальных данных достигнет 180 ЗБ (1 ЗБ = 1 триллион ГБ).

Директор по маркетингу решений для ИКТ-инфраструктуры компании Huawei г-н Кевин Чжан прокомментировал эти тенденции так: «Человечество всегда будет исследовать окружающий мир. Нам нужно смотреть глубже, в будущее, перейти от инноваций к изобретениям. Мы видим, как быстро меняется жизнь, работа и общество, когда в любой отрасли появляются технологии облачных вычислений, искусственный интеллект, 5G и другие передовые решения. Компания Huawei стремится к созданию цифровых платформ и интеллектуальных технологий, повышает качество обслуживания, обеспечивая повсеместной связью людей при любых условиях. Наша миссия — предложить каждому человеку, дому и организации интеллектуальное будущее и преимущества совершенно новых возможностей развития».

Дополнительная информация о [email protected] доступна по ссылке www.huawei.com/minisite/giv/en

О компании Huawei

Компания Huawei – ведущий мировой поставщик инфокоммуникационных и инфраструктурных решений, а также умных устройств. Основные направления ее работы – телекоммуникационные сети, информационные технологии, умные устройства и облачные сервисы, при этом Huawei стремится сделать цифровые технологии доступными как для бизнеса, так и для конечных потребителей, тем самым приближая создание интеллектуального, совершенного мира связи.

Продукты, решения и сервисы из комплексного портфолио Huawei обладают высокой надежностью и конкурентоспособностью. Открыто сотрудничая с партнерами по экосистеме, Huawei создает коммерческий потенциал для своих клиентов, расширяя спектр их возможностей.

Huawei направляет значительную часть инвестиций на проведение фундаментальных исследований, способствующих мировому прогрессу. В компании работает более 180 тыс. сотрудников в 170 с лишним странах мира. Huawei – частная компания, основанная в 1987 году. Она полностью находится в собственности сотрудников.

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