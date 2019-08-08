Высокопоставленные представители Министерства обороны Таджикистана, Программного офиса ОБСЕ в Душанбе и посольства США 6 августа приняли участие в официальной церемонии открытия в Душанбе Регионального учебного центра по взрывоопасным предметам при Министерстве обороны Таджикистана.

Создание Центра было начато в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании между внебюджетным проектом ОБСЕ «Программа комплексного сотрудничества в области взрывоопасных предметов» и Министерством обороны, подписанным в ноябре 2017 года.

«В основе подхода ОБСЕ лежит создание устойчивого потенциала принимающей страны и поддержка национальной ответственности», - сказал Глава Программного офиса ОБСЕ в Душанбе Валериу Киверь. «Программный офис ОБСЕ будет и впредь предоставлять платформу, которая позволит передавать соответствующие глубокие профессиональные знания на индивидуальном и институциональном уровне».

Генерал-лейтенант Эмомали Собирзода, первый заместитель Министра обороны / начальник Генерального штаба Вооруженных сил Таджикистана сказал: «В круг обязанностей Вооруженных сил Таджикистана входит противостояние угрозам взрывоопасных предметов. Мы особенно удовлетворены тем, что этот региональный учебный центр получил широкое признание среди стран Центральной Азии и за ее пределами».

Джон Марк Поммершайм, Посол Соединенных Штатов Америки в Таджикистане, сказал: «Соединенные Штаты Америки являются убежденным лидером в гуманитарной деятельности, связанной с разминированием, уничтожением обычных вооружений и устранением взрывоопасных угроз во всем мире, а также гордым партнером Программы по разминированию здесь, в Таджикистане. Снижая эти угрозы безопасности гражданского населения, данная программа демонстрирует основные ценности США, которые уважают достоинство каждого человека. Республика Таджикистан достигла многого за последние 15 лет».

Проект являлся частью усилий ОБСЕ по созданию механизма сотрудничества между государствами Центральной Азии для решения вопросов, вызывающих озабоченность и проблем, возникающих в результате ликвидации взрывоопасных предметов. Его поддержали Государственный департамент США, Германия, Австрия и Нидерланды.

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