Чемпион Таджикистана по футзалу душанбинская «Соро компания» сегодня на клубном чемпионате Азии-2019 в Таиланде стартовала с поражения, уступив команде «Вамос» из Индонезии со счетом 4:6.
Вчера в зале хозяина турнира и чемпиона Тайланда команды «Port Futsal Club» футзалисты команды «Soro Company» провели заключительную тренировку.
Команда впервые выступает на таком престижном международном турнире и собиралась сотворить сенсацию, пройдя как можно дальше. Если команда проберется до полуфинала, то могла бы удивить всю Азию.
К сожалению, стартовый матч получился не очень удивительным. Дело в том, что индонезийский чемпионат по футзалу считается одним из сильнейших на континенте.
Но впереди еще два матча, и у душанбинских футзалистов есть возможность выйти в следующий раунд. Правда, для этого нужно обыграть 10 августа ливанский «Банк Бейрут» и 12 августа «Университет Виктории» из Мьянмы.
В десятом по счету клубном чемпионате Азии по футзалу принимают участие 16 команд, разделенные на 4 группы. По итогам группового этапа в плей-офф выйдут по две команды из каждой группы.
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