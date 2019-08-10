Подготовили для вас аппетитный список уникальных казахских, кыргызских, таджикских, узбекских и туркменских блюд, которые можно попробовать только на их исторической родине.
А еще мы делимся рецептами их приготовления, так что следующие несколько свободных вечеров можете посвятить приготовлению кулинарных изысков наших географических соседей.
Казахстан
Бешбаршмак – самое что ни на есть традиционное национальное блюдо казахов, которое на русский можно перевести как «пять пальцев». А все потому, что едят это блюдо руками и, как правило, облизывают пальцы от удовольствия.
Чтобы приготовить бешбармак, вам понадобится кусок жирной баранины или говядины, засоленный с вечера. Его промывают и варят до готовности с луком и специями, тщательно убирая пену. Параллельно из муки, яиц и воды с солью следует замешивать крутое тесто, которое нужно тонко раскатать и нарезать на ромбы, или как их называют казахи - сочни. Вынимайте сварившееся мясо и нарежьте него тонкими ломтиками, а бульон процедите и поделите на две части. В одной нужно отварить сочни, а в другой тушат шинкованный лук с перцем.
Кыргызстан
Национальная кухня киргизов изобилует мясными блюдами, их больше двадцати. Но мы расскажем вам о быжы – блюде, которое обязательно готовят на небольших семейных праздниках. Быжы – это бараньи кишки и желудок, которые фаршируют мясом, рисом, субпродуктами, и в конце приправляют специями. Другими словами, это своеобразная фаршированная колбаса.
Для приготовления быжы вам необходимы такие продукты, как мясо, печень, кровь, рис – для приготовления фарша, а также талкан или мука, лук, чеснок, черный перец, паприка, различные травы и пряности. Мясо нужно пропустить через мясорубку, добавить размятую печень, кровь, мелко нарезанные курдючное сало и нутряной жир, нашинкованный лук и мелко нарезанный чеснок, посолить, посыпать перцем, тщательно перемешать, оставить на некоторое время. В подсоленной воде отварить до полуготовности рис, смешать с фаршем и заполнить очищенную и промытую кишку. Через каждые 30-40 см. кишку перевязать ниткой, оба конца наполненной фаршем кишки крепко перевязать, опустить в казан с водой и варить 1-1,5 часа. Быжы можно жарить и во фритюре.
Правда, для быжы лучше нужно использовать кровь, мясо, печень, желудок и кишки только свежезабитого животного, чаще всего барана. Совокупность продуктов, входящих в состав фарша дает неповторимый вкус и аромат, вам должно понравиться.
Таджикистан
Калорийное и очень вкусное национальное блюдо, которое вы точно нигде не попробуете, кроме Таджикистана – курутоб. Для его приготовления вам не понадобится большой список продуктов и много времени – рецепт блюда очень простой.
Итак, чтобы приготовить любимое блюдо таджиков, вам понадобятся слоеная лепешка - фатир, национальный кисломолочный продукт - чакка, льняное (загир) или подсолнечное масло, репчатый и зеленый лук и другая зелень. И обязательно острый стручковый перец.
Курутоб готовят в специальной деревянной тарелке – табаки чуби, который придает особый привкус блюду. В нее нужно мелко наломать теплый фатир, который залить разбавленной до консистенции жидкого кефира подсоленную чакку с водой. Сверху выкладываем мелко нарезанные помидоры и зелень, а также поджарку, которую нужно приготовить заранее. Готовят ее следующим образом: нарезанный кольцами лук нужно обжарить на льняном или подсолнечном масле, посолить, можно также добавить немного сахара, чтобы придать приятный сладковатый вкус. Курутоб готов.
Туркменистан
Будете проездом в Туркменистане, попробуйте национальный туркменский суп с фасолью и лапшой унаш или попробуйте приготовить его сами.
Баранину и фасоль нужно залить водой, варить час, после чего можно добавлять лапшу, репчатый лук, перец и продолжать варить до готовности. В принципе, несложно, так что, думаем, справитесь.
Узбекистан
Коронным национальным узбекским блюдом считается нарын – лапшу с мясом. В классическом варианте нарын готовят из конского мяса либо казы – колбасы из конины, а также с бараниной, реже – с телятиной или говядиной. Можно также смешать два вида мяса, будет еще вкуснее.
Рецепт блюда прост. Перед тем, как приготовить нарын, сварите наваристый бульон. Он должен получиться прозрачным, без специфичной пены и мути. Мясо следует вынуть из бульона и отложить в отдельную чашку, к нему приступают позже. Дальше тонко раскатайте тесто и нарежьте его тонкими полосками, отварите в бульоне. Готовую лапшу следует вынуть из бульона и смазать маслом. После остывшее мясо или казы следует нарезать тонкой соломкой. Финальным штрихом является лук - его нужно нарезать тонкими кольцами и всё - лапшу, лук, мясо, перемешать, а сверху можно украсить тонкими кусочками казы.
Подают нарын на большом лаганде (блюде) в холодном виде, либо на лепешке, если это порционное угощение, или в касушке с горячим бульоном.
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