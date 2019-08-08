Президенту Таджикистана во время поездки в Бальджуван местные жители подарили картину, где Эмомали Рахмон изображен в маленьком помещении у односпальной кровати: рабочий кабинет главы государства на заре его президентства.

Президент был впечателен подарком и вспомнил о первых годах своей политической карьеры.

"Я жил в этом помещении, четыре квадрата, два на два. Там была кровать, стул и умывальник", - сказал глава государства, добавив, что "это был просто ночлег".

Вспомнил Эмомали Рахмон и о покушениях на него: "Их было шесть. Но, если помните, я говорил: я пожертвую жизнью, но принесу мир и национальное единство таджикскому народу".

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.