Таджикистан – горная страна. Красота гор ежегодно привлекает в нашу страну тысячи путешественников. Однако неповторимые пейзажи гор таят в себе и опасность, если вы вышли на тропу без должной подготовки.
Потеряться в горах может даже бывалый турист, что уж говорить о новичках. Даже если вы знаете маршрут почти наизусть, у вас всегда есть вероятность того, что сможете заблудиться.
Состали для вас инктрукцию, что делать, чтобы не потеряться в горах Таджикистана и как дейстовать, если это все же произошло.
Если вы заблудились в горах или оказались в непростой ситуации, звоните на единый номер вызова экстренных служб «112».
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Спецпроект «Таджикистан начинается с тебя» - это онлайн путеводитель по нашей стране, где вы сможете найти полезную информацию о внутреннем туризме, контакты туоператоров, гостиниц, лайфхаки для начинающих туристов, познавательные интересные истории от наших иностранных авторов, которые лично убедились в гостеприимстве таджикистанцев, красоте таджикских гор и многое другое.
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