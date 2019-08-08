Семь водителей оштрафовали за неправильную парковку по обращению жителей столицы, сообщает пресс-служба УМВД по городу Душанбе.

«Жители отправили в УМВД фотографии с фактами нарушения ПДД, в частности, по неправильной парковке. Выяснилось, что эти водители парковали свои транспортные средства на пешеходных переходах и в других запрещённых местах. В результате они препятствовали движению граждан и других транспортных средств», - сообщает пресс-служба столичной милиции.

Отмечается, что все факты подтвердились, и водители были привлечены к ответственности по статье 324 Кодекса административного нарушения РТ:

Хуршед Назмов, водитель автомашины Mercedes-Benz, госномер 0010 DK01.

Раджабали Нуралиев, водитель автомашины Toyota Camry, госномер 1200 НА 01.

Илхомиддин Толибов, водитель автомашины Hyundai Solaris, госномер 0202 СТ 01.

Абдукаххор Маликов, водитель автомашины Hyundai Sonata, госномер 5197 ТТ 05.

Умед Махмудов, водитель автомашины Toyota Camry, госномер 5489 ТТ 05.

Зафарджон Собирджонов, водитель автомашины Toyota Camry, госномер 0110 МО 01.

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Управление МВД по городу Душанбе призывает жителей и гостей города Душанбе быть активней и отправлять фотографии с фактами нарушениями ПДД по электронной почте [email protected], на официальную страницу Управления на Facebook «Раёсати ВКД дар шаҳри Душанбе» или позвонить (+99237) 221-15-00.

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