Иди Курбон - один из главных исламских праздников, который в этом году в Таджикистане отметят 11 августа.

Мы решили напомнить, что должен успеть сделать до праздника каждый мусульманин.

Дом должен был чист

Хозяйки должны успеть сделать капитальную уборку в своих домах или квартире. Некоторые в дни перед праздником белят деревья, сажают цветы. В соответствии с призывом Пророка (САВ) к чистоте и известным исламским изречением «Чистота – половина веры» жилище верующего должно быть приведено в порядок.

Ковры на улицах мыть не рекомендуется. Asia-Plus

Одежда должна быть новая

По традиции, в религиозные праздники Иди Рамазан и Иди Курбон мусульмане должны надевать новую одежду. Или, хотя бы чистую, если нет возможности приобрести для себя и своих детей новую.

Купить животное

В преддверии праздника люди, которые имеют возможность, должны подготовить жертвенного животного (козу, барана, быка или верблюда). Напомним, убой скота разрешается только в специально отведенных для этого местах. указанных мэром - список тут.

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Раздать милостыню

В канун праздника каждый мусульманин может раздавать милостыню - при возможности – тем, кто не имеет возможности накрыть праздничный дастархан.

Навестить родственников

В преддверии праздника можно навестить своих родных, близких, особенно стариков и больных. Или тех, у кого нет возможности подготовиться к празднику, подарить им подарки.

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Почистить могилы

Накануне праздника мусульмане должны посетить могилы близких, помолиться и прибраться там.

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Напечь вкусностей

Женщины уже в эти дни должны готовить блюда на праздничный дастархан – ведь к ним придет много гостей, и угощения должно хватить на всех. Не забываем о скромности дастархана – к вам может нагрянуть рейд.

А еще совет - купите вместо жевательных резинок детям на Идгардак что-то из недорогих канцелярских принадлежностей: будет больше пользы.

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Успеть сделать покупки

Советуем вам начать делать это уже сейчас, так как в ближайшие дни на базарах и в магазинах будет очень много народу, да и цены, возможно, повысятся. Пока цены примерно такие.

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В день Иди Курбон, который в этом году выпадает на воскресенье, праздничный намаз начнется во всех соборных мечетях Таджикистана в 6:00.

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