Международный турнир на Кубок Президента Таджикистан по теннису, 2018 год.

С 23 по 27 августа в Душанбе состоится 10-й по счету юношеский турнир на Кубок Президента Таджикистана по теннису.

Как сообщил "АП" главный тренер сборной республики по теннису Абдурасул Мухиддинов, в нем примут участие юные теннисисты из Таджикистана, России, Афганистана, Пакистана, Кыргызстана, Туркменистана и ряда других стран.

Соревнования пройдут в Душанбе на теннисном корте Государственного унитарного предприятия «Рохи охани Тоджикистон» («Железные дороги Таджикистана»).

В прошлом году победителями турнира стали таджикские теннисисты Шодмон Курбонов и Анастасия Турсунова.

Победители во всех категориях (юноши, девочки, микст) получат по 10 тыс. сомони, серебряные призеры – по 8, обладатели бронзовых наград – по 5 тыс. сомони.

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