Сегодня, 8 августа, в 05:45 по душанбинскому времени на территории Таджикистана ощущались подземные толчки.

В Геофизической службе Академии наук Таджикистана "АП" сообщили, что эпицентр землетрясения располагался 260 км юго-восточнее от города Душанбе, на территории Афганистана.

Интенсивность подземных толчков в эпицентре составила 5 баллов, в Душанбе ощущались толчки силой 3 - 4 балла.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

Буквально три дня назад, 5 августа, в 00:04 по душанбинскому времени на территории Таджикистана ощущались подземные толчки, эпицентр которыъ также располагался в соседнем Афганистане. Тогда интенсивность подземных толчков в эпицентре составила 4 балла, в Душанбе ощущались толчки силой 2 -3 балла.

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