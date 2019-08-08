Солдаты и офицеры специальной роты Народно-освободительной армии Китая сегодня прибыли в Ишкашимский район ГБАО на своих бронемашинах и со своим оружием.
На КПП "Кульма-Карасу" на таджикско-китайской границе солдат и офицеров Вооруженных сил Китая встретили представители Минобороны Таджикистана. сообщил «АП» пресс-секретарь Минобороны республики Ориф Нозимиён.
Китайская рота примет участие в таджикско-китайских антитеррористических учениях, которые состоятся с 8 по 14 августа в Ишкашимском районе Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана, непосредственно граничащей с Афганистаном.
В учениях будут задействованы батальон солдат и офицеров мобильных войск Минобороны Таджикистана и одна рота Народно-освободительной армии Китая.
Таджикские и китайские военные отработают совместные действия при возникновении угрозы проникновения террористов из Афганистана через Таджикистан в Китай, сообщили в таджикском оборонном ведомстве.
В учениях планируется задействовать авиацию, бронетехнику, артиллерию и стрелковое орудие.
Аналогичные учения двух армий прошли на территории ГБАО в октябре 2016 года.
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