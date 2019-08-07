Владельцев дорогостоящих автомобилей марок Chevrolet Malibu 2 и Chevrolet Captiva обязали бесплатно обслуживать гостей музыкального фестиваля «Шарк тароналари» («Мелодии Востока»), который пройдет в Самарканде в конце августа, сообщает Фергана.

Такое решение принял хоким (глава администрации) Самаркандской области Узбекистана Эркинжон Турдимов.

По словам самаркандского блогера Мирзо Субхонова, глава области подписал документ «о бесплатном использовании дорогих автомобилей, принадлежащих юридическим лицам и организациям» 22 июля текущего года. Ответственным органом назначено управление безопасности дорожного движения (УБДД) УВД Самаркандской области.

Данный факт подтверждается документом за подписью начальника УБДД УВД области Абдунаби Насирова, адресованным руководителю одного из семейных предприятий. Насиров, ссылаясь на вышеупомянутое решение хокима Турдимова, сообщает владельцу машины Malibu 2, что с 23 по 30 августа его машина будет передана в распоряжение областной администрации для обслуживания иностранных гостей. Причем перед этим автомобиль предпринимателя должен пройти техосмотр.

Мирзо Субхонов добавил, что принудительное использование личного транспорта для общественных нужд в Самаркандской области практикуется регулярно, и случай с «Шарк тароналари» далеко не единственный. К различным мероприятиям привлекаются водители автобусов и грузовиков, у которых сотрудники правоохранительных органов забирают техпаспорта и заставляют их работать бесплатно, утверждает блогер.

Представитель хокимията Самаркандской области заявил «Озодлику», что автовладельцы сами выразили желание «по зову сердца» бесплатно обслуживать гостей фестиваля. По его словам, «бесплатные услуги для гостей от владельцев дорогих автомобилей – это высокая форма гостеприимства, присущая менталитету самаркандцев». Однако обратившийся в редакцию «Озодлика» владелец Malibu 2, напротив, возмутился решением властей, сказав, что ему не нравится в течение недели бесплатно развозить гостей на своей машине стоимостью $30 тысяч.

В соцсетях пользователи задаются вопросами: а предоставляют ли свои автомобили для развоза гостей сами чиновники, которые наверняка ездят на дорогих авто, и куда деваются выделенные на транспортировку участников фестиваля средства.

Один из комментаторов написал, что подобная ситуация наблюдается и с частными гостиницами: на время фестиваля их владельцев заставляют бесплатно принимать постояльцев.

При этом хокимият обещает рассчитаться потом, но выбить деньги с чиновников практически невозможно. «Люди ходят-ходят и бросают. Каждые 2 года такая история», – пишет пользователь Facebook.