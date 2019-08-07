Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в среду «срочно позвонил» российскому президенту Владимиру Путину в связи с гибелью четырех украинских военных в Донбассе 6 августа, сообщает Медуза.

«Срочно ему позвонил, сказал, что это нас не приближает к миру. „Я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийство наших людей“», — цитирует его «Украинская правда».

Президент Украины заявил, что разговор с Путиным был долгим и что его детали будут опубликованы в официальном пресс-релизе.

О гибели четырех военных в результате обстрела в районе села Павлополь Минобороны Украины сообщило днем 6 августа. В самопровозглашенной ДНР обвинили в нарушении перемирия, установленного 21 июля, украинскую сторону.

После объявления о гибели украинцев Владимир Зеленский призвал лидеров «Нормандской четверки», куда кроме Украины входят Россия, Франция и Германия, «как можно скорее» собраться для возобновления переговоров.

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