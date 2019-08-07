Эмомали Рахмон сегодня весь день находится в Ховалинге, куда приехал из Бальджувана. Он открыл в этом отдаленном районе Хатлона несколько объектов и провел встречу с местным населением, сообщает его пресс-служба.

Смотрите, какие объекты открыл в Ховалинге президент. Все фото предоставлены пресс-службой главы государства.

Школа

Общеобразовательное учреждение №4 в селении Лахути состоит из 13 классов и рассчитано на 920 учащихся в две смены. Здание школы состоит из двух этажей и наряду с компьютерным, химическим, биологическим и физическим классами имеет просторный спортивный зал, оборудованный тренажерами для тренировок и физической закалки школьников, актовый зал на 200 мест для проведения различных мероприятий и столовую на 60 мест.

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Больница

Тут же, в селении Лахути, президент открыл региональную больницу: тут есть лаборатория, физиотерапевтический и зубопротезный кабинеты. На первом этаже находится кабинет для проведения обрезания и стационар на 13 коек.

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Центр обслуживания

В этом же джамоате Эмомали Рахмон сдал в эксплуатацию центр обслуживания. Здесь есть зал для продажи одежды, зал народных ремёсел, парикмахерская и столовая, в другой его части на продажу выставлены школьная, медицинская, военная форма и национальная одежда. На втором этаже центра обслуживания находится швейный цех.

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Парк культуры

В центре района Ховалинг президент открыл парк культуры и отдыха, на территории которого расположены постаменты Государственного герба и Государственного флага. Объект возведен на сумму 1,5 млн сомони на площади 2,35 гектара. В парке установлены постамент государственного герба высотой 24 метра и флагшток высотой 53 метра.

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Молодёжный центр

Глава государства открыл новое здание Молодежного центра, где находится секция по изучению иностранных языков, в том числе русского и английского, информационных технологий и актовый зал на 50 мест. В подвальном помещении Молодёжного центра разместились столовая, салон красоты, парикмахерская, ювелирная мастерская, другие точки обслуживания.

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Спортплощадка

В райцентре он также сдал в эксплуатацию небольшую спортивную площадку, разбитую на территории 800 квадратных метров. Спортивное сооружение рассчитано для занятий футболом.

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Административное здание селения Лахути Ховалингского района.

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Мини-отель "Чинчанор" на 9 номеров

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Выставка сельхозпродукции

Эмомали Рахмон посетил выставку сельхозпродукции и ознакомился с ходом выращивания сельскохозяйственных культур в коммерческом кооперативе «Суруш-1» в селении Дороби джамоата Джомбахт Ховалингского района.

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