В Японии с 29 июля по 4 августа от жары умерли 57 человек, госпитализация потребовалась 18 347 людям, страдающим от жары и вызванных ею осложнений со здоровьем, передает Kyodo News 6 августа со ссылкой на правительственное агентство по чрезвычайным ситуациям.

Больше всего людей, попавших в стационар из-за жары, было в Токио ― 1857 за неделю, в префектурах Айти и Сайтаме ― 1342 и 1307 соответственно. Большая часть пациентов ― 54,3% ― люди старше 65 лет, сообщает Интерфакс.

Сильная жара установилась на всей территории Японии на прошлой неделе — в некоторых регионах страны температура доходит до 39 градусов Цельсия.

6 августа в Токио и окрестностях отключилось электроснабжение на нескольких линиях железной дороги. Это произошло в 8:30.

В одном из обесточенных поездов, где не работали кондиционеры, 15 пассажирам стало плохо, они жаловались на головокружение и онемение конечностей. Как сообщили в пожарном департаменте Токио, госпитализация потребовалась девяти из них.

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