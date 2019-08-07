В фестивале «Согдийский дастархан» ожидается участие молодых исполнителей эстрады из России, Узбекистана, Китая, Кыргызстана, Казахстана и Таджикистана.

Фестиваль, который посвящен 28-й годовщине государственной независимости Таджикистана,   пройдет в первой половине сентября в Худжанде, сообщает пресс-служба главы Согда.

Глава Согда наградит всех участников фестиваля ценными подарками и специальными дипломами, отмечает его пресс-служба.

Напомним, звезды таджикской и узбекской эстрады - Шабнам Сурайё и Юлдуз Усманова 11 августа дадут концерт в ХуджандеСовместный концерт звёзд состоится в ресторане «Равшан»  в 19:00.

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