Посольство Китая в Киргизии выпустило официальное заявление по поводу конфликта на руднике Солтон-Сары, который разрабатывает китайская компания Jhong ji Mining, сообщает Фергана.

В посольстве отмечают, что 5 августа митингующие местные жители «незаконно вторглись на территорию китайской компании, насильственно избили ее сотрудников, в результате чего десятки граждан КНР получили ранения». Посол Китая Ду Дэвэнь навестила раненых в больницах. Она также обсудила ситуацию с вице-премьером Киргизии Женишем Разаковым.

«Данный инцидент принес огромные экономические и физические потери компании и ее сотрудникам. Китайская сторона выражает серьезную озабоченность и сделала резкое представление кыргызской стороне», — говорится в заявлении посольства.

В документе подчеркивается:

«В течение долгих лет китайские предприятия инвестируют и занимаются бизнесом в Кыргызстане, вносят весомый вклад в улучшение благосостояния местного населения и укрепление традиционной дружбы между народами двух стран».

Конфликт вокруг золоторудного месторождения Солтон-Сары начал разворачиваться 15 июля, когда местные жители обвинили Jhong ji Mining в гибели 22 баранов. Экспертиза не подтвердила связи между гибелью животных и работами на руднике, но компания все же решила выплатить владельцам баранов компенсацию (предполагалось, что это успокоит сельчан).

Вскоре в отношении Jhong ji Mining выдвинули новые обвинения — якобы из-за рудника у двоих детей возникла кожная болезнь. Это тоже не подтвердилось экспертизой. Но конфликт продолжал нарастать, в ночь на 3 августа между двумя местными жителями и электриками, работавшими на Jhong ji Mining, произошла драка.

Наконец, 5 августа у рудника собрались около 500 протестующих, которые стали забрасывать рабочих камнями. После этого 19 человек были госпитализированы в Нарынскую областную больницу.

Еще 28 китайских рабочих обратились в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии. Всем им оказали помощь амбулаторно.

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