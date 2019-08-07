В Таджикистане более 33 тыс. га земель, которые ранее использовались под посев сельхозкультур, сегодня вышли из строя, для их восстановления потребуются огромные деньги.

Как пахотные земли остаются вне оборота?

По последним данным Госкомитета по земельному управлению и геодезии Таджикистана, в настоящее время из сельхозоборота выпали 9 615 га земель, из них 8 139 га являются орошаемыми. Кроме того, 24 тыс. 097 га орошаемых земель используется как богарные из-за отсутствия воды.

Мелиоративное состояние свыше 40 тысяч га орошаемых земель в стране находится в плачевном состоянии.

Это - деградация инфраструктуры орошения и дренажа, выход из строя магистральных каналов, которые привели к отсутствию орошения (более 5,3 тыс.га), неудовлетворительная хозяйственная работа (более 1,7 тыс.га), засоление и заболачивание (845 га), паводки (871 га) и др.

По подсчётам экспертов, для восстановления этих земель требуется многомиллионные инвестиции.

Районы РТ, в которых поливные земли больше всего превратились в богарные:

Варзоб – 95%

Рогун – 83%

Ховалинг – 78%

Файзабад – 57%

Нурабад – 48%

Муминабад – 40%

Рашт – 36%

Темурмалик – 36%.

Что нужно для освоения новых земель?

Таджикистан планирует увеличить посевные площади, как за счет освоения новых земель, так и за счет восстановления старых посевных площадей, которые из-за выхода из строя насосных станций остаются вне оборота.

Ранее директор Агентства мелиорации и ирригации при правительстве Таджикистана Холмурод Рахмон заявлял, что для восстановления всей ирригационной системы Таджикистана нужно не менее $750 млн.

«В Таджикистане есть потенциал для освоения более 800 тыс. га земель и использования их для выращивания сельскохозяйственной продукции», - говорил он.

Уменьшение пахотных земель привело к тому, что в настоящее время на долю каждого жителя Таджикистана приходится около 0,07 га орошаемых земель и данный показатель самый низкий среди стран Центральной Азии. Наряду с этим, в Таджикистане потребность в сельскохозяйственной продукции за последние годы возросла почти в 3 раза.

По данным Госкомземли, в этом году Таджикистан вернул в оборот около 1,5 тыс. га брошенных земель.

Председатель Госкомитета по земельному управлению и геодезии Таджикистана Ориф Ходжазода отметил, что сегодня перед комитетом стоит задача о 100-процентном возвращении в сельхозоборот земель, которые по разным причинам остались вне сельскохозяйственного оборота, и освоение новых орошаемых земель за счет пастбищ, залежных, засоленных и смытых селевыми потоками площадей.

По его словам, в республике действует специальная программа по решению этой проблемы. Для её реализации привлекаются средства из различных источников – из бюджета и за счёт бизнес-структур.

«Мы должны использовать потенциал предпринимателей, которые имеют средства для освоения новых земель», - заявил Ходжазода.





Приглашение частников

Чтобы увеличить площадь посевных земель, нужно провести воду. Правительство Таджикистана приветствует предпринимателей, которые вносят лепту в восстановлении деградированных земель и освоении новых посевных площадей.

Например, о своей поддержке заявил председатель Госкомитета по земельному управлению и геодезии РТ Ориф Ходжазода.

Он привел в пример деятельность ООО «Рахшона», которое в Аштском районе Согдийской области за свой счет вырыло оросительный канал длиной 18 км и провело воду на 300 га земли. В прошлом году это предприятие засеяло сельхозкультурами 200 га, а на площади 45 га организовало рыбоводческое хозяйство.

«Дело работников нашего комитета поддержать таких предпринимателей, а не создавать перед ними разные преграды», - сказал Ходжазода.

В Турсунзаде местный фермер Неъмат Усмонов провел воду на 5 га богарных земель. Такие примеры встречаются в Согдийской и Хатлонской областях.

Однако, частные предприниматели пока еще осторожно вкладывают деньги на освоение новых земель, так как боятся, что после освоения у них эти земли могут отобрать. К гарантиям местных властей они почему-то относятся с подозрением.

В Таджикистане под сельскохозяйственное производство используется 4546,1 тыс. га, что соответствует 31,2% общей площади республики. Общая площадь пахотной земли составляет 734,3 тыс. га.

Надежда на иностранные инвестиции

В Таджикистане на сегодняшний день осуществляется 6 инвестиционных проектов по мелиорации и ирригации на общую сумму 165,4 млн. долларов.

Одним из крупных проектов, по его словам, является орошение земель Дангаринского массива с бюджетом в $30 млн. 540 тыс., инвесторы – Исламский Банк Развития - 87,62%, правительство Таджикистана –12,37%. Отмечается, что реализация проекта позволит создать 8 тыс. новых рабочих мест.

Другой проект, стоимостью $57,9 млн, направлен на обеспечение занятости населения для устойчивости сельского хозяйства и управления водными ресурсами. Проект финансируется Глобальной программой сельского хозяйства и продовольственной безопасности (60,78%) и грантами Международной ассоциацией развития (39,21%). Он рассчитан на восстановление ирригационных объектов и оказание технической помощи в законодательной и институциональной реформе отрасли.

С помощью международных партнеров реализуются также проекты по обеспечению устойчивости бассейна реки Пяндж к изменениям климата ($13,59 млн.), берегоукрепительной работе в районе Хамадони ($ 6,3 млн.), управлению водными ресурсами бассейна реки Пяндж ($31,61 млн.).

«Все это, безусловно, поможет Таджикистану улучшить состояние земельных ресурсов, что в итоге приведет к обеспечению продовольственной безопасности страны», - считают в Агентстве ирригации и мелиорации.

Будут ли приняты меры?

Проблема потери посевных площадей и трудности в освоении новых земель вызвал тревогу и у президента страны Эмомали Рахмона, который в конце 2018 года во время поездки в Согдийскую область отметил, что введение в сельхозоборот новых бросовых земель является дополнительным источником увеличения объёма производства сельхозпродукции и образования тысяч новых рабочих мест.

«Поэтому руководителям исполнительных органов государственной власти области, городов и районов, Министерству сельского хозяйства, Госкомитету по земельному управлению и геодезии и другим соответствующим органам поручается предпринять конкретные меры для улучшения мелиоративного состояния земель и введения в сельхозоборот бросовых земель», - поручил он ответственным структурам.

Теперь дело остаётся за малым – как ответственные лица будут выполнять поручение главы государства? Какие условия они создадут для предпринимателей, которые вдруг пожелают вложить средства для освоения новых земель?

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