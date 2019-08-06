Уроженец Таджикистана Самариддин Раджабов, арестованный по уголовному делу о массовых беспорядках на митинге 27 июля в Москве, объявил голодовку в изоляторе временного содержания. Об этом «МБХ медиа» сообщил адвокат Анри Цискаришвили, пишет Медуза.
По его словам, Раджабов держит голодовку с 1 августа в знак протеста против выдвинутых против него обвинений.
«Это не сухая голодовка, он пьет жидкости, чай с сахаром, воду», — добавил защитник.
Пресненский суд Москвы 2 августа арестовал уроженца Таджикистана Самариддина Раджабова на два месяца за незаконное участие в массовых беспорядках в Москве. Он был среди тех, кто якобы участвовал в несанкционированном митинге 27 июля. В тот день Россгвардией было задержано более 1300 человек.
21-летний Самариддин Раджабов, уроженец Таджикистана, участвовал в акции 27 июля, был арестован по административной статье. Но, при этом обвиняется в участии в массовых беспорядках (по статье 212-й часть 2 грозит лишение свободы до восьми лет).
На суде по административной статье он не признал вину. По версии следствия, он кинул пластиковую бутылку в сотрудника правоохранительных органов и попал ему в шею.
По словам самого Самариддина, 27 июля он сидел на лавочке в центре города и никаких противозаконных действий не совершал.
Как сообщают СМИ, во время судебного заседания несколько человек заявили представителям суда, что им должно быть стыдно за арест абсолютно невиновного человека. «Держись, брат!» — призывали Самариддина другие участники процесса.
СМИ написали, что Самариддин - рэпер, известный под псевдоним MarDD. В его биографии в социальных сетях указывается, что окончил школу Талдома.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Что делать с безответственными родителями? Душанбинцы отвечают
Узбекистанцам предложили поучаствовать в управлении государством через интернет
Татары на русском престоле. Кто из русских царей был тюркского происхождения?
Биологи создали химеру человека и обезьяны. Из свиньи не получилось
Сингапур: почему у них получилось и как сделать, чтобы получилось у нас?
В Узбекистане права блогеров планируют закрепить законом
Тела погибших под Рязанью таджикистанцев доставят в Душанбе
Дорога, салон красоты, ресторан. Что открыл Эмомали Рахмон в Бальджуване (фоторепортаж)
5 дней до Ида. Цены на продукты питания пока доступны
За какие проступки детей вы в ответе? Пройдите наш ТЕСТ и узнаете
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста