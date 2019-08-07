Сколько бы ни говорили, что русский язык теряет свои позиции в Таджикистане, статистика говорит об обратном: еще слишком много родителей хотят отдать своих детей в русские классы. К слову, количество школ с русским языком обучения в республике за последний год увеличилось в десять раз, но, судя по всему, этого тоже не хватает.

В русский класс хотят отдать детей даже те родители, чьи дети совершенно на нем не говорят.

На сегодняшний день в республике насчитывается 26 школ, в которых обучение проводится исключительно на русском языке, а также 185 школ, где обучение проводится на двух языках – таджикском и русском.

Директор одной из столичных школ на анонимных условиях сообщила, что желающих пойти в первый класс с русскоязычным обучением в разы больше, чем в классах имеется мест. Поэтому они вынуждены экзаменовать малышей на знание русского языка.

- В этом году поступило больше 300 заявлений от родителей, а русских классов у нас всего пять, - сообщает директор общеобразовательной школы Душанбе. – Большинство малышей не владеет даже элементарными знаниями русского языка, в связи с чем мы вынуждены отказывать родителям после собеседования с детьми.

Очевидно, что конкуренция среди желающих учиться в русских классах не шуточная, и чтобы у ребенка шансы были выше, стоит задуматься над тем, чтобы подтянуть знание русского у ребенка еще перед школой.

Какие есть варианты?

Диджитал методы в изучении языка становятся все более восстребованными

На сегодняшний день это самый современный метод изучения языка для взрослых. Если речь касается детей, то, выбирая этот метод родитель должен понимать, что ему потребуется заниматься вместе со своим малышом.

Зато это бесплатно и интересно. Из других преимуществ этого метода можно отметить интерактивную составляющую упражнений: аудио и видео материалы, флеш-карточки для запоминания слов или фраз и т.д., а также автономность.

Занимаясь самостоятельно, вы не привязаны к графику группы или репетитора, регулируете нагрузку, ритм изучения и интенсивность каждого занятия.

Онлайн тренажеров по изучению русского языка много. Мы приведем лишь несколько примеров, которые могут показаться вам интересными: Грамотей. Онлайн, kid-mama, Русский язык онлайн: развивающие игры и тренажёры, тесты по русскому языку онлайн.

Что могут дать групповые занятия?

Языковые Центры крупных городов Таджикистана предлагают групповые курсы изучения не только «заморских» английского, немецкого и китайского языков, но и русского.

Из плюсов изучения языка в группе относим относительно низкую стоимость по сравнению с индивидуальными занятиями, постоянную конкурентную среду и постоянную практику языка с одногрупниками.

Понятно, что ценник на занятия может варьироваться. На онлайн доске объявлений RG.TJ мы нашли языковые курсы по обучению русского языка разного ценового сегмента – от 88 сомони до 250 сомони в месяц за полуторачасовые занятия три раза в неделю. По окончании курсов ученикам выдается сертификат.

Есть и недостатки в групповом изучении языка. Самый главный из них, наверное, недостаточное количество внимания, которое преподаватель может уделить каждому ученику, ведь в среднем в группе одновременно проходят обучение минимум восемь-десять человек, иногда и больше. Есть группы, где количество слушателей достигает четырех человек – это более оптимальный вариант, но и цена на такие занятия будет выше. Поэтому выбирая школу для своего ребенка, в первую очередь, уточните, сколько человек будет обучаться в группе.

fergana.agency

Индивидуальные занятия с репетитором: дорого, но действенно

Этот вариант, конечно, более действенный, потому что педагог может сосредоточиться на сильных и слабых сторонах своего ученика, анализировать ошибки, совершенные во время занятий.

Искать репетитора сегодня можно как по рекомендациям знакомых, так и онлайн – в социальных сетях, в онлайн досках объявлений. В любом случае соберите отзывы о преподавателе, а также побеседуйте лично с преподавателем. Иногда самые обыкновенные вопросы могут вызвать неожиданную реакцию. Например, мы позвонили по одному из объявлений с сайта RG.TJ, в котором, как было указано, опытный преподаватель предлагает услуги индивидуальных занятий по русскому языку. Мы начали договариваться о первом занятии, но после того, как мы уточнили о ее стаже работы, преподаватель резко ответила, что свободных мест у нее нет и повесила трубку.

Мы позвонили по другому объявлению, поднял мужчина с грамотной, поставленной речью. Индивидуальные занятия с педагогом стоят 35 сомони в его частном языковом центре или 40 сомони за урок длительностью час и 10 минут, если преподаватель будет выезжать на дом. Помимо основной платы, репетитор просит покрывать транспортные расходы – еще 5 сомони.

Три совета от педагога Лидии Фатуллаевой тем, кто изучает русский язык

- Начните обучать своего ребенка языку, пока ему не исполнилось четырех лет. Дальше усваивать любой материал будет сложнее.

- Поскольку в стране практически нет русскоязычной среды, ее нужно создавать искусственно. Дети должны смотреть русскоязычные сказки, мультики и фильмы. Чтение книг – тоже хороший метод, но если ребенок не знаком со всеми фонетическими правилами русского языка и не находится в русскоязычной среде, при чтении он может совершать ошибки, к которым со временем может привыкнуть. Поэтому для начала лучше слушать аудиокниги с правильным произношением, и лишь потом или параллельно читать книги.

- Используйте обучающие и развивающие компьютерные игры для обучения русскому языку. В детском зале Национальной библиотеки Таджикистана каждый ребенок может свободно и бесплатно в интерактивной форме разрабатывать свои логику и мышление, а также языковые навыки. Дети работают один на один с программой, а, значит, нет никаких психологических и личностных барьеров, которые могут возникнуть между педагогом и учеником. Другой плюс этого метода заключается в том, что когда ребенок не может перейти на новый уровень игры, он понимает, что его знаний не хватает. Здесь ему не помогут ни папа, ни мама, а, значит, ему нужно самостоятельно устранять пробелы в знаниях.

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