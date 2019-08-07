АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 7 АВГУСТА 2019 ГОДА
- В Хороге продолжится Международный инвестиционный Форум «Памир Инвест 2019».
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 7 АВГУСТА
1933 - Открытие гидрогляционно-метеорологической обсерватории при леднике Федченко.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 7 АВГУСТА
1924-1984 – Родился поэт Мухиддин Фархат.
1935 – Родился актер кино и художник Шавкат Абдусаломов.
1947 - Родилась актриса театра и кино Рачабгул Косимова.
Интерактивная карта погоды по Таджикистану на 7 августа от чешской компании Windy.com.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Сингапур: почему у них получилось и как сделать, чтобы получилось у нас?
В Узбекистане права блогеров планируют закрепить законом
Тела погибших под Рязанью таджикистанцев доставят в Душанбе
Дорога, салон красоты, ресторан. Что открыл Эмомали Рахмон в Бальджуване (фоторепортаж)
5 дней до Ида. Цены на продукты питания пока доступны
За какие проступки детей вы в ответе? Пройдите наш ТЕСТ и узнаете
Подростков-неонацистов задержали за убийство мигранта из Киргизии в центре Москвы
В чем преимущества Евро-5: объясняем на пальцах
В Таджикистане пройдут рейды по «скромным» дастарханам. Ждете?
ООН: Уроженец Таджикистана возглавляет «Исламское Государство» в Афганистане
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста