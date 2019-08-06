Агентство информации и массовых коммуникаций Узбекистана разместило на портале обсуждения нормативных актов проект о внесении изменений в некоторые законодательные акты, сообщает CA-NEWS.
В Законе «Об информатизации» предлагается расширить понятие «блогер»: физическое лицо, осуществляющее деятельность по сбору, анализу, редактированию, подготовке и распространению сообщений и материалов, а также размещающее их на своем веб-сайте и странице веб-сайта во всемирной информационной сети Интернет, в том числе для ее обсуждения пользователями информации.
Сейчас понятие блогер в Узбекистане – физическое лицо, размещающее на своем веб-сайте и странице веб-сайта общедоступную информацию общественно-политического, социально-экономического и иного характера, в том числе для ее обсуждения пользователями информации.
Также предлагается конкретно прописать права блогера и уточнить, что он также пользуется правами, которые законодательством предоставлены журналистам.
Кодекс об административной ответственности предлагается дополнить статьей, предусматривающей санкции за воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста. Речь о непредставлении, несвоевременном представлении или предоставлении заведомо ложной либо недостоверной информации на его обращение, а также оказание давления на журналиста, вмешательство в его профессиональную деятельность.
Штраф за это составит с граждан от 1 до 3, а с должностных лиц – от 5 до 10 МРЗП. В настоящее время размер минимальной заработной платы составляет 223 тыс. сум или $26.
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