Таджикистан переходит на топливо стандарта Евро-5. Он в десятки раз чище своего предшественника. Что это значит для обычного жителя, и как улучшится экология города – расскажем и покажем.
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Дорога, салон красоты, ресторан. Что открыл Эмомали Рахмон в Бальджуване (фоторепортаж)
5 дней до Ида. Цены на продукты питания пока доступны
За какие проступки детей вы в ответе? Пройдите наш ТЕСТ и узнаете
Подростков-неонацистов задержали за убийство мигранта из Киргизии в центре Москвы
В Таджикистане пройдут рейды по «скромным» дастарханам. Ждете?
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В страшном ДТП под Рязанью погибли шесть граждан Таджикистана
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Myallim2 часа назад
Chtobi ylychshit ekologiy goroda nado skoree ybrat SEMENTZAVOD I likvidirovat KOMITET po ekologiu
Guest3 часа назад
Что с девушкой в кадре? я думал, она к концу видео умрет!