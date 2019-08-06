Ровно 8 лет назад - 6 августа 2011 года - в Таджикистане вступил в силу закон «Об ответственности родителей за обучение и воспитание детей».
По статистике Генеральной прокуратуры, за полгода 2019 года в Таджикистане за несоблюдение норм этого закона привлечены к административной ответственности 2 тыс. 230 родителей. Они оштрафованы на 165 сомони каждый за то, что не смог контролировать своевременное посещение школы со стороны своих детей, допускали бродяжничество детей, упускали из вида то, что их дети носили с собой в школу телефоны, и в ночное время сидели в центрах компьютерных игр.
Предлагаем Вам пройти ТЕСТ и проверить себя на знание данного закона.
В связи с этим мы поговорили с родителями на улицах Душанбе, чтобы узнать, насколько они осведомлены о законе, как лучше воспитывать детей и как наказывать родителей. Этот видеосюжет вы можете посмотреть на нашем сайте вечером.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Сингапур: почему у них получилось и как сделать, чтобы получилось у нас?
В Узбекистане права блогеров планируют закрепить законом
Тела погибших под Рязанью таджикистанцев доставят в Душанбе
Дорога, салон красоты, ресторан. Что открыл Эмомали Рахмон в Бальджуване (фоторепортаж)
5 дней до Ида. Цены на продукты питания пока доступны
Подростков-неонацистов задержали за убийство мигранта из Киргизии в центре Москвы
В чем преимущества Евро-5: объясняем на пальцах
В Таджикистане пройдут рейды по «скромным» дастарханам. Ждете?
ООН: Уроженец Таджикистана возглавляет «Исламское Государство» в Афганистане
В страшном ДТП под Рязанью погибли шесть граждан Таджикистана
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста
Алишерджон2 часа назад
Не понятно !