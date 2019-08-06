Компания «МегаФон Таджикистан» сделала новый подарок душанбинцам, отдыхающим в парках столицы. Бесплатный Wi-Fi-доступ от оператора новых возможностей появился в южной части Душанбе – в парке Абулкосима Фирдавси.
Запуск свободного Wi-Fi стал продолжением большого проекта, который стартовал в начале лета. Теперь зоны бесплатного интернет-доступа от оператора есть не только в центральных и северных районах, но и на юге Душанбе. Парк Фирдавси стал пятым по счету, где МегаФон Таджикистан предоставил возможность прямо на аллеях слушать онлайн музыку, смотреть фильмы или проверять рабочую почту.
Мобильный интернет пригодится и тем, кто приходит на праздники и концерты, которые проходят в центральной части парка Фирдавси, – именно здесь расположена Wi-Fi-зона МегаФона. Свежие фото и видео можно сразу выложить в социальные сети или отправить близким через мессенджеры.
«Парк Фирдавси – один из самых популярных в городе, ежедневно тут бывают тысячи людей. Поэтому мы позаботились о том, чтобы пропускная способность оборудования была достаточной для многочисленных пользователей, а скорости доступа – максимально высокими. К примеру, фильмы на «Арбуз ТВ» здесь можно смотреть без «торможения». А главное, что наш Wi-Fi является бесплатным. Это позволит отдыхать, не отвлекаясь на мысли о том, как тарифицируется интернет-трафик», – говорит директор регионального управления компании «МегаФон Таджикистан» по г. Душанбе и РРП Парвиз ДАВЛЯТОВ.
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Алишерджон4 часа назад
Мегафон супер. Надеюсь их качество Интернета на высоком уровней !!!