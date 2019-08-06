Королевы таджикской и узбекской эстрады 11 августа дадут концерт в Худжанде. Об этом сообщила своим подписчикам Шабнам Сурайё на своей странице в Instagram.

Совместный концерт звёзд состоится в ресторане «Равшан» города Худжанд 11 августа в 19:00.

Ранее две звезды - Юлдуз Усманова и Шабнам Сурайё спели дуэтом песню «Tarolla Dalli». Музыку к песне написала Юлдуз.

«Это наш долгожданный дуэт с Юлдуз Усмановой, примадонной узбекской эстрады. Для меня это честь. Я рада, что спела дуэтом с таким прекрасным и творческим человеком. Дай Аллах, чтобы было побольше таких проектов в будущем», - написала ранее Шабнам в своем Instagram.

Песня опубликована на Youtube-канале таджикской певицы, однако клип на песню пока не снят. До сегодняшнего дня песню послушали почти 3 млн. человек.

Часть песни поет на узбекском языке Юлдуз Усманова, другую часть - на таджикском языке - исполнила Шабнам Сурайё.