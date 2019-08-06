Июль в этом году стал самым жарким месяцем за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщила европейская служба мониторинга изменений климата в рамках программы Copernicus. По данным ученых, в июле средняя температура была выше на 0,56 градуса средних температурных значений периода 1981-2010 годов, передает Euronews.

Согласно зафиксированным данным, средние температуры в июле превысили предыдущий рекорд, относящийся к июлю 2016 года, на 0,04 градуса Цельсия.

Западную Европу в прошлом месяце накрыла аномальная жара, в ряде стран, в том числе и за полярным кругом, были установлены температурные рекорды.



По словам руководителя программы мониторинга экологии и климата Земли, "с учетом продолжающихся выбросов парниковых газов и их влияния на рост температур и эти рекорды будут побиты".

Между тем, жара продолжает царить и в странах ЦА

Так, по Таджикистану сегодня самая максимальная температура - в городе Бохтар: 43 градуса. А в Душанбе - 42. И так будет продолжаться до 10 августа.

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