Два матча одиннадцатого тура чемпионата Таджикистана по футболу среди команд высшей лиги, которые должны были состояться в воскресенье, 11 августа, перенесены на более ранние даты.

Встречи «Истаравшан» – «Истиклол» и «Регар-ТадАЗ» – «Худжанд» пройдут соответственно 9 и 10 августа. Переносы этих матчей связаны с проведением 11 августа праздника Иди Курбон, сообщает официальный сайт Федерации футбола Таджикистана.

Совет улемов Исламского центра Таджикистана в конце прошлой недели объявил дату празднования Иди Курбон. В этом году она приходится на воскресенье, 11 августа.

Согласно нормам закона страны «О праздничных днях», если официальный праздник с выходным днем будет совпадать с субботой или воскресеньем, следующий рабочий день также будет выходным.

Таким образом, граждане Таджикистана будут отмечать праздник жертвоприношения три дня подряд 10, 11 и 12 августа.

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