Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня, 6 августа, рано утром уехал в Бальджуванский район Хатлонской области. Здесь он ознакомится с социально-экономическим положением района и проведет встречи с местным населением , сообщает пресс-служба главы государства.

Глава государства в ходе поездки сдаст несколько объектов. Уже при его участии открыта автодорога Кангурт-Бальджуван-Ховалинг, протяженность которой составляет 43 километра, ширина - 7 метров.

В кишлаке Калтачанор Бальджувана президент запустил водопроводную линию, которая обеспечит чистой питевой водой свыше 4 тыс. жителей района, и предприятие по переработке местных камней.

Рабочая поездка президента в Бальджуванский район продолжается.

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