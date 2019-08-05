Парашютисты-любители сняли на видео первые секунды после крушения самолета АН-2 на перевале Фахрабад. Трагедия произошла в воскресенье: самолет совершил жесткую посадку, он частично разрушен.

После крушения пилоты - 62-летний Ильхом Рахматов и 20-летний Бахтиер Давлатов были доставлены в больницу района Хуросон. Врачам не удалось спасти Ильхома Рахматова.

Трагедия произошла после того, как 8 желающих совершили прыжок с парашютом, а самолет Ан-2 заходил на посадку.

Причины ЧП выясняются. Самолет Ан-2, потерпевший крушение в Фахрабаде, был выпущен в 1978 году.

Аэроклуб в Фахрабаде был основан в 1936 году и в советский период успел выпустить несколько тысяч спортсменов и несколько десятков чемпионов.

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