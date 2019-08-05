Государственное телевидение Туркменистана 4 августа показало 26-минутный сюжет про отпуск президента страны Гурбангулы Бердымухамедова. Видео на туркменском языке, его краткое содержание пересказало «Настоящее время», пишет Медуза.

Более 28 минут из 36-минутного выпуска были посвящены тому, как президент:

- катается на лошади и велосипеде

- тестирует новое оружие правоохранительных органов

- инспектирует бассейн вместе с членами правительства и занимается с ними в тренажерном зале

слушает новый трек своего внука Керима под названием «Живи, Туркменистан! Только вперед со скоростью коня!»

- проехал на внедорожнике к "Вратам ада", горящему газовому кратеру посреди пустыни Каракум

- и завершил работу над книгой "Туркменский алабай": в кадре показали финальную подпись президента на рукописи с датой 4.08.19.

Гурбангулы Бердымухамедов был в отпуске с 15 июля по 15 августа, пишет туркменская служба «Радио Свобода».

Раньше Бердымухамедов не брал такой длинный отпуск. Кроме того, на этот раз государственные СМИ Туркменистана не сообщали, чем занят президент на отдыхе, хотя раньше делали это постоянно.

Первые слухи о смерти президента Туркменистана появились 21 июля, но позже данная информация была опровергнута.

Источник, сообщивший о смерти Бердымухамедова, заявил, что "президент пришел в себя".

С 25 июля в стране началась активная работа по борьбе со слухами о смерти или плохом здоровье президента: начали задерживать распространителей слухов о смерти Бердымухамедова.

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