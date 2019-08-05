Прогноз погоды по Таджикистану на 6 августа от чешской компании Windy.com. Самая максимальная температура в стране - в городе Бохтар: 43 градуса. В Душанбе - 42.

Cогласно британскому сайту Weather online в странах Центральной Азии 6 августа погода будет держаться при следующих температурах:

Таджикистан: 

 

Узбекистан: 

 

Туркменистан:

 

Кыргызстан: 

 

 

Казахстан: 

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