По разным оценкам ученых-лингвистов, от трех до пяти процентов слов современного русского словаря имеют тюркское или персидское происхождение.
Kaktakto рассказывает о самых обыденных русских словах, которые, оказывается, позаимствованы из языков народов ЦА.
Алый – происходит от арабского alaw — «пламя», персидского ala — «красноватый».
Артель — происходит от тюркско-татарского корня орта — «община».
Баклажан — происходит, вероятнее всего, от турецкого patlıcan («патлыджа́н», в свою очередь, являющегося заимствованием из персидского языка) либо таджикского «باقلجان/боқлаҷон».
Богатырь — происходит от др.-тюркского *baɣatur; ср.: дунайско-булг. βαγάτουρ, тур., чагат. batur «смелый, военачальник», шорск. paɣattyr «герой», монг. (bagatur), калм. bātr̥, что означает «воин».
Боярин — происходит от др.-тюркского bai «знатный, богатый» + -är, «знатный человек».
Деньги — происходит от тюркского теңге или от хазарского тамга — «печать». Имеет также второе значение — белка, что указывает на использование пушнины в качестве денежной единицы.
Жемчуг — происходит от др.-тюркского janchu — жемчуг, заимствованного из китайского языка.
Изъян — происходит от нов.-персидского. ziyān — «вред» либо авестийский. zуānа — «вред, убыток».
Кабан — происходит от тюркского, татарского, казахского, кыпчакского kaban со схожим значением.
Карандаш — происходит от тюркского kаrаdаš — «черный камень»; ср.: тур. kara — «черный» и taş — «камень».
Карапуз — происходит от тюркского karpuz – «арбуз» с метафорическим переносом значении — «круглый и толстый, как арбуз».
Караул — происходит от тюркского karaɣul, что означает «стража или дозор».
Кинжал — происходит от тюркского, крымско.-татарского. хаnǯär — «кривой кинжал».
Кирпич — происходит от тюркскского kerpiç — «саман», татарского — kirpič, казахского — кірпіш.
Кобура — происходит от тюркского, турецкого kubur — «колчан».
Колчан — происходит от татарского kolčan, kulčan – «колчан, хранилище для стрел».
Кузов — происходит от татарского kyzau̯ — «берестяная коробка».
Лапша — происходит от тюркского, уйгурского lakča — «мелкие кусочки теста, сваренные в бульоне».
Нефть – происходит от тур. neft, от персидск. Neft — «масло».
Очаг – происходит из тюркского, чагатского оčаɣ — «очаг», «место для приготовления пищи».
Сарафан — происходит от персидского sеrāрā — «почетная одежда».
Сарай — происходит от персидского sarāi, sarā — «дворец». Персидское слово восходит к древне.-иранскому *srāða-, которое родственно готскому hrōt — «крыша».
Серьга – происходит от тюркского *śürüɣ — «кольцо», а также чагатского isirɣa, уsуrɣа — «ушные подвески».
Таракан — происходит от чувашского tar-aqan — «убегающий», тюркского täz — «убегать». Есть еще версия, что слово произошло от уничижительному употреблению тюркского tarqan или tarxan — «сановник».
Терем – происходит от кыпчакского tärmä — «женский покой».
Тюрьма — происходит от тюркского türme, татарского тат. törmä — «темница».
Утюг — происходит от тюркского корня со значением «проходить сквозь, мимо, через».
Фата — происходит от турецкого futa — «индийская тонкая ткань», арабского — futa — «салфетка».
Ханжа – происходит от турецкого ẋаdžу — «паломник».
Чемодан – происходит от персидского ǰāmädān — «место для хранения одежды», из ǰāmä — «одежда» и dân — «хранилище».
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