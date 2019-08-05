Турецкие силовики изъяли у черных антикваров в юго-западной провинции Мугла рукопись Корана возрастом 1000 лет, завернутую в кожу антилопы, сообщает Фергана со ссылкой на турецкую газету Yeni Şafak.
Рукопись была изъята в районе Ятаган в ходе операции против контрабандистов, сообщили источники газеты, попросившие сохранить анонимность, поскольку им запрещено было общаться со СМИ.
По итогам рейда были арестованы двое подозреваемых, планировавших продать эту рукопись. У них изъято незарегистрированное оружие. Подробности о происхождении Корана не сообщаются.
Турция не только борется с контрабандистами, но и добивается возвращения из музеев и частных коллекций Европы и Северной Америки древних памятников материальной культуры, вывезенных из страны за последние 200 лет. В Турции существует парламентская комиссия по возвращению археологических и этнографических культурных ценностей.
Обилие артефактов привлекало в Анатолию как археологов, так и охотников за сокровищами. С начала XIX века в Турцию съезжались французские, британские и немецкие археологи. В результате за границу были вывезены более 200 тысяч предметов, которые хранятся теперь в музеях США, Великобритании, Португалии, Дании, Франции, Германии, Греции.
В Узбекистане арестованы чиновники, виновные в блокировке Facebook
В столице пройдёт летний фестиваль «Душанбе» с участием звезды мировой величины
Младшая дочь президента Мирзиёева получила новую должность в министерстве дошкольного образования
Хуш омадед! Cоветы туристам, путешествующим по Таджикистану
Как яйца Asia-Plus рекорд побили
Уроженец Таджикистана бросил в полицейского баклажку в Москве. Его арестовали на 2 месяца
Германия выделит Таджикистану миллионы евро для возведения ГЭС в ГБАО
Эмомали Рахмон выразил соболезнования Дональду Трампу по поводу двух массовых расстрелов в США
В ГБАО ждут прибытия военного контингента из Китая
«Опозорили меня на весь мир»: Мирзиёев предложил признаться хокимам, что они "дураки"
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста